08.08.2025 18:46:01

EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Einräumung (Verkauf) von europäischen Put-Optionen auf 300.000 Aktien; Fälligkeit am 07. November 2025; Basispreis EUR 145,75




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

08.08.2025 / 18:44 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Spohn Cement Beteiligungen GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Ludwig
Nachname(n): Merckle
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Heidelberg Materials AG

b) LEI
LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI
Beschreibung: Put-Optionen auf Aktien der Heidelberg Materials AG (ISIN DE0006047004)

b) Art des Geschäfts
Einräumung (Verkauf) von europäischen Put-Optionen auf 300.000 Aktien; Fälligkeit am 07. November 2025; Basispreis EUR 145,75

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
1,0827 EUR 324.810,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
1,0827 EUR 324.810,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
07.08.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


08.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com












Sprache: Deutsch
Unternehmen: Heidelberg Materials AG
Berliner Straße 6
69120 Heidelberg
Deutschland
Internet: www.heidelbergmaterials.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




100108  08.08.2025 CET/CEST





