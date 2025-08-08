Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|
08.08.2025 18:38:02
EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Granting (sale) of European call options on 300,000 shares; maturity on November 7, 2025; strike price EUR 229.04
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
08.08.2025 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Heidelberg Materials AG
|Berliner Straße 6
|69120 Heidelberg
|Germany
|Internet:
|www.heidelbergmaterials.com
|End of News
|EQS News Service
|
100104 08.08.2025 CET/CEST
Nachrichten zu Heidelberg Materialsmehr Nachrichten
Analysen zu Heidelberg Materialsmehr Analysen
|06.08.25
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.25
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.25
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.25
|Heidelberg Materials Kaufen
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Heidelberg Materials
|210,70
|1,98%
