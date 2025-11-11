Heidelberg Materials Aktie

WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

11.11.2025 16:07:23

EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Granting (sale) of European put options on 300,000 shares; maturity on March 27, 2026; strike price EUR 150.24




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

11.11.2025 / 16:06 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Name and legal form: Spohn Cement Beteiligungen GmbH

2. Reason for the notification

a) Position / status
Person closely associated with:
Title:
First name: Ludwig
Last name(s): Merckle
Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Heidelberg Materials AG

b) LEI
LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Financial instrument linked to a share or a debt instrument
Description: Put options on shares of Heidelberg Materials AG (ISIN DE0006047004)

b) Nature of the transaction
Granting (sale) of European put options on 300,000 shares; maturity on March 27, 2026; strike price EUR 150.24

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
2.2436 EUR 673,080.00 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
2.2436 EUR 673,080.00 EUR

e) Date of the transaction
10/11/2025; UTC+1

f) Place of the transaction
Outside a trading venue


11.11.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News















Language: English
Company: Heidelberg Materials AG
Berliner Straße 6
69120 Heidelberg
Germany
Internet: www.heidelbergmaterials.com



 
End of News EQS News Service




101732  11.11.2025 CET/CEST





09:56 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.11.25 Heidelberg Materials Equal Weight Barclays Capital
07.11.25 Heidelberg Materials Outperform RBC Capital Markets
07.11.25 Heidelberg Materials Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.11.25 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG
