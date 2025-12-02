Heidelberg Materials Aktie

WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

02.12.2025 08:40:00

EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Lending of 700,000 shares until 27/03/2026




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

02.12.2025 / 08:38 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Name and legal form: Spohn Cement Beteiligungen GmbH

2. Reason for the notification

a) Position / status
Person closely associated with:
Title:
First name: Ludwig
Last name(s): Merckle
Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Heidelberg Materials AG

b) LEI
LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE0006047004

b) Nature of the transaction
Lending of 700,000 shares until 27/03/2026

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
not numberable not numberable

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
not numberable not numberable

e) Date of the transaction
26/11/2025; UTC+1

f) Place of the transaction
Outside a trading venue


02.12.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News















Language: English
Company: Heidelberg Materials AG
Berliner Straße 6
69120 Heidelberg
Germany
Internet: www.heidelbergmaterials.com



 
End of News EQS News Service




102134  02.12.2025 CET/CEST





