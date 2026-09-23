Heidelberg Materials Aktie

Heidelberg Materials für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

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23.09.2026 13:49:54

EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Prolongation of the lending concluded on 02/06/2026 of 600,000 shares until 30/03/2027.




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

23.09.2026 / 13:49 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Name and legal form: Spohn Cement Beteiligungen GmbH

2. Reason for the notification

a) Position / status
Person closely associated with:
Title:
First name: Ludwig
Last name(s): Merckle
Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Heidelberg Materials AG

b) LEI
LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE0006047004

b) Nature of the transaction
Prolongation of the lending concluded on 02/06/2026 of 600,000 shares until 30/03/2027.

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
not numberable not numberable

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
not numberable not numberable

e) Date of the transaction
22/09/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Outside a trading venue


23.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

















Language: English
Company: Heidelberg Materials AG
Berliner Straße 6
69120 Heidelberg
Germany
Internet: www.heidelbergmaterials.com
LEI Code: LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37



 
End of News EQS News Service




107196  23.09.2026 CET/CEST





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