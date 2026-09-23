Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|
23.09.2026 13:49:54
EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Prolongation of the lending concluded on 02/06/2026 of 600,000 shares until 30/03/2027.
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
23.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Heidelberg Materials AG
|Berliner Straße 6
|69120 Heidelberg
|Germany
|Internet:
|www.heidelbergmaterials.com
|LEI Code:
|LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37
|End of News
|EQS News Service
|
107196 23.09.2026 CET/CEST
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