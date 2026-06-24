Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|
24.06.2026 15:48:43
EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Verpfändung von 300.000 Aktien zur Sicherung der Einräumung von europäischen Call-Optionen
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
24.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Heidelberg Materials AG
|Berliner Straße 6
|69120 Heidelberg
|Deutschland
|Internet:
|www.heidelbergmaterials.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
105750 24.06.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Heidelberg Materials
Analysen zu Heidelberg Materials
|16.06.26
|Heidelberg Materials Outperform
|Bernstein Research
|21.05.26
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|12.05.26
|Heidelberg Materials Outperform
|Bernstein Research
|11.05.26
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|11.05.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|Heidelberg Materials Outperform
|Bernstein Research
|21.05.26
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|12.05.26
|Heidelberg Materials Outperform
|Bernstein Research
|11.05.26
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|11.05.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|Heidelberg Materials Outperform
|Bernstein Research
|21.05.26
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|12.05.26
|Heidelberg Materials Outperform
|Bernstein Research
|11.05.26
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|11.05.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.02.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.02.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.02.26
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|10.02.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Heidelberg Materials
|185,55
|0,92%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich in Grün -- DAX schließt fester -- Dow und NASDAQ uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen finden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.