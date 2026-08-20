Heidelberger Druckmaschinen Aktie
WKN: 731400 / ISIN: DE0007314007
|
20.08.2026 17:49:01
EQS-DD: Heidelberger Druckmaschinen AG: Jürgen Paul Otto, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
20.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Heidelberger Druckmaschinen AG
|Kurfürsten-Anlage 52–60
|69115 Heidelberg
|Germany
|Internet:
|www.heidelberg.com
|LEI Code:
|529900ZM98OISTG16932
|End of News
|EQS News Service
|
106736 20.08.2026 CET/CEST
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|25.06.26
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|Heidelberger Druckmaschinen Hold
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|20.05.26
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
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|Heidelberger Druckmaschinen Hold
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