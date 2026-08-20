Heidelberger Druckmaschinen Aktie

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WKN: 731400 / ISIN: DE0007314007

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20.08.2026 17:49:01

EQS-DD: Heidelberger Druckmaschinen AG: Jürgen Paul Otto, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

20.08.2026 / 17:48 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Jürgen Paul
Nachname(n): Otto

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Heidelberger Druckmaschinen AG

b) LEI
529900ZM98OISTG16932 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0007314007

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
1,4330 EUR 80.710,83 EUR

e) Datum des Geschäfts
20.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Xetra
MIC: XETR


20.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Heidelberger Druckmaschinen AG
Kurfürsten-Anlage 52–60
69115 Heidelberg
Deutschland
Internet: www.heidelberg.com
LEI Code: 529900ZM98OISTG16932



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




106736  20.08.2026 CET/CEST





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