Heidelberger Druckmaschinen Aktie
WKN: 731400 / ISIN: DE0007314007
|
22.12.2025 11:15:26
EQS-DD: Heidelberger Druckmaschinen AG: Masterwork Machinery S.à r.l. , sell
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
22.12.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Heidelberger Druckmaschinen AG
|Kurfürsten-Anlage 52–60
|69115 Heidelberg
|Germany
|Internet:
|www.heidelberg.com
|End of News
|EQS News Service
|
102620 22.12.2025 CET/CEST
