Heidelberger Druckmaschinen Aktie
WKN: 731400 / ISIN: DE0007314007
|
20.01.2026 12:20:06
EQS-DD: Heidelberger Druckmaschinen AG: Masterwork Machinery S.à.r.l., sell
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
20.01.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Heidelberger Druckmaschinen AG
|Kurfürsten-Anlage 52–60
|69115 Heidelberg
|Germany
|Internet:
|www.heidelberg.com
|End of News
|EQS News Service
|
102904 20.01.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Heidelberger Druckmaschinen AG
|
12:20
|EQS-DD: Heidelberger Druckmaschinen AG: Masterwork Machinery S.à.r.l., sell (EQS Group)
|
12:20
|EQS-DD: Heidelberger Druckmaschinen AG: Masterwork Machinery S.à.r.l., Verkauf (EQS Group)
|
12:16
|EQS-AFR: Heidelberger Druckmaschinen AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen (EQS Group)
|
12:16
|EQS-AFR: Heidelberger Druckmaschinen AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements (EQS Group)
|
19.01.26
|Montagshandel in Frankfurt: SDAX beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
19.01.26
|Börse Frankfurt: SDAX am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
19.01.26
|Börse Frankfurt: SDAX fällt (finanzen.at)
|
16.01.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)