20.01.2026 12:20:06

EQS-DD: Heidelberger Druckmaschinen AG: Masterwork Machinery S.à.r.l., sell




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

20.01.2026 / 12:18 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Name and legal form: Masterwork Machinery S.à.r.l.

2. Reason for the notification

a) Position / status
Person closely associated with:
Title:
First name: Li
Last name(s): Li
Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Heidelberger Druckmaschinen AG

b) LEI
529900ZM98OISTG16932 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE0007314007

b) Nature of the transaction
Disposal

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
not numberable not numberable

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
2.055 EUR 102,750.00 EUR

e) Date of the transaction
16/01/2026; UTC+1

f) Place of the transaction
Name: Xetra
MIC: XETR


20.01.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News















Language: English
Company: Heidelberger Druckmaschinen AG
Kurfürsten-Anlage 52–60
69115 Heidelberg
Germany
Internet: www.heidelberg.com



 
End of News EQS News Service




102904  20.01.2026 CET/CEST





