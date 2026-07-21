HELIOS SOLAR Aktie
WKN DE: A42D2N / ISIN: DE000A42D2N5
|
21.07.2026 16:08:45
EQS-DD: HELIOS SOLAR AG: Thuan Ming Ong, Außerbörsliche Veräußerung gegen Sachleistung (Verrechnung mit Forderungen aus Rechtsberatung und Beratung bei Unternehmensfinanzierung, ...
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
21.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HELIOS SOLAR AG
|Marienplatz 2
|80331 München
|Deutschland
|Internet:
|www.heliospv.net
|LEI Code:
|894500Q0LUCCFE8R5J14
|Listing geplant / Intended to be listed;
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
106132 21.07.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HELIOS SOLAR AG Inhaber-Akt
Analysen zu HELIOS SOLAR AG Inhaber-Akt
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|HELIOS SOLAR AG Inhaber-Akt
|4,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX höher -- DAX wenig bewegt -- US-Börsen stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester
Der heimische Markt bewegt sich nach oben. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. Die US-Börsen legen zu. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag überwiegend nach oben.