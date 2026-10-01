EQS-DD: HelloFresh SE: Active Ownership Fund SICAV SIF SCS, Purchase of shares due to exercised options



Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them



01.10.2026 / 14:51 CET/CEST

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.











1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated



a) Name

Name and legal form: Active Ownership Fund SICAV SIF SCS

2. Reason for the notification



a) Position / status

Person closely associated with: Title: First name: Florian Last name(s): Schuhbauer Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification



3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor



a) Name

HelloFresh SE

b) LEI

391200ZAF4V6XD2M9G57

4. Details of the transaction(s)



a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type: Share ISIN: DE000A161408

b) Nature of the transaction

Purchase of shares due to exercised options

c) Price(s) and volume(s)

Price(s) Volume(s) 4.40 EUR 440.00 EUR

d) Aggregated information

Price Aggregated volume 4.40 EUR 440.00 EUR

e) Date of the transaction

25/09/2026; UTC+2

f) Place of the transaction

Outside a trading venue

a) Namea) Position / statusb) Initial notificationa) Nameb) LEIa) Description of the financial instrument, type of instrument, identification codeb) Nature of the transactionc) Price(s) and volume(s)d) Aggregated informatione) Date of the transactionf) Place of the transaction

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