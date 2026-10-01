HelloFresh Aktie
WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408
|
01.10.2026 14:59:40
EQS-DD: HelloFresh SE: Active Ownership Opportunities SCS, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
01.10.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|HelloFresh SE
|Prinzenstraße 89
|10969 Berlin
|Germany
|Internet:
|www.hellofreshgroup.com
|LEI Code:
|391200ZAF4V6XD2M9G57
|End of News
|EQS News Service
|
107340 01.10.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu HelloFresh
|
01.10.26
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.at)
|
01.10.26
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
01.10.26
|EQS-DD: HelloFresh SE: Active Ownership Opportunities SCS, Kauf (EQS Group)
|
01.10.26
|EQS-DD: HelloFresh SE: Active Ownership Opportunities SCS, buy (EQS Group)
|
01.10.26
|EQS-DD: HelloFresh SE: Active Ownership Fund SICAV SIF SCS, Purchase of shares due to exercised options (EQS Group)
|
01.10.26
|EQS-DD: HelloFresh SE: Active Ownership Fund SICAV SIF SCS, Erwerb von Aktien aufgrund ausgeübter Optionen (EQS Group)
|
30.09.26
|Handel in Frankfurt: Schlussendlich Pluszeichen im SDAX (finanzen.at)
|
30.09.26
|XETRA-Handel: So steht der SDAX am Nachmittag (finanzen.at)
Analysen zu HelloFresh
|28.09.26
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.26
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|24.09.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.26
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|24.09.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.08.26
|HelloFresh Verkaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|HelloFresh Underweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|HelloFresh Verkaufen
|DZ BANK
|29.10.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|28.09.26
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|21.08.26
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|18.08.26
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|HelloFresh
|2,46
|3,10%