HelloFresh Aktie

HelloFresh für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408

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01.10.2026 14:59:40

EQS-DD: HelloFresh SE: Active Ownership Opportunities SCS, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

01.10.2026 / 14:58 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Name and legal form: Active Ownership Opportunities SCS

2. Reason for the notification

a) Position / status
Person closely associated with:
Title:
First name: Florian
Last name(s): Schuhbauer
Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
HelloFresh SE

b) LEI
391200ZAF4V6XD2M9G57 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000A161408

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
2.3353 EUR 370,196.43 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
2.3353 EUR 370,196.43 EUR

e) Date of the transaction
30/09/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Name: XETRA
MIC: XETR


01.10.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

















Language: English
Company: HelloFresh SE
Prinzenstraße 89
10969 Berlin
Germany
Internet: www.hellofreshgroup.com
LEI Code: 391200ZAF4V6XD2M9G57



 
End of News EQS News Service




107340  01.10.2026 CET/CEST





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28.09.26 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
28.09.26 HelloFresh Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.09.26 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
25.09.26 HelloFresh Neutral UBS AG
24.09.26 HelloFresh Buy Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

HelloFresh 2,46 3,10% HelloFresh

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