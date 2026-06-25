HENSOLDT Aktie
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
|
25.06.2026 14:40:46
EQS-DD: HENSOLDT AG: Inka Tews, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
25.06.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|HENSOLDT AG
|Willy-Messerschmitt-Str. 3
|82024 Taufkirchen
|Germany
|Internet:
|www.hensoldt.net
|End of News
|EQS News Service
|
105776 25.06.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HENSOLDT
|
17:59
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX steigt zum Handelsende (finanzen.at)
|
17:59
|MDAX-Handel aktuell: MDAX beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
15:58
|Freundlicher Handel: So performt der TecDAX aktuell (finanzen.at)
|
15:58
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX verbucht am Donnerstagnachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
14:40
|EQS-DD: HENSOLDT AG: Inka Tews, buy (EQS Group)
|
14:40
|EQS-DD: HENSOLDT AG: Inka Tews, Kauf (EQS Group)
|
14:30
|EQS-DD: HENSOLDT AG: Inka Tews, buy (EQS Group)
|
14:30
|EQS-DD: HENSOLDT AG: Inka Tews, Kauf (EQS Group)
Analysen zu HENSOLDT
|02.06.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|01.06.26
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|01.06.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|01.06.26
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|01.06.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|01.06.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|31.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|06.05.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|HENSOLDT
|63,60
|-7,59%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich in Grün -- DAX schließt fester -- Dow und NASDAQ uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen fanden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.