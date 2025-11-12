HENSOLDT Aktie
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
|
12.11.2025 10:25:04
EQS-DD: HENSOLDT AG: Oliver Dörre, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
12.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HENSOLDT AG
|Willy-Messerschmitt-Str. 3
|82024 Taufkirchen
|Deutschland
|Internet:
|www.hensoldt.net
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
101742 12.11.2025 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HENSOLDTmehr Nachrichten
|
12:26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: So performt der TecDAX am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
12.11.25
|Zuversicht in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
12.11.25
|Freundlicher Handel: MDAX zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12.11.25
|Freundlicher Handel: TecDAX zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
12.11.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Das macht der MDAX aktuell (finanzen.at)
|
12.11.25
|Börse Frankfurt: MDAX mittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
12.11.25
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX legt mittags zu (finanzen.at)
|
12.11.25
|EQS-DD: HENSOLDT AG: Oliver Dörre, buy (EQS Group)