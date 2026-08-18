HENSOLDT Aktie

HENSOLDT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005

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18.08.2026 14:53:43

EQS-DD: HENSOLDT AG: Reiner Winkler, sell




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

18.08.2026 / 14:52 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Reiner
Last name(s): Winkler

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
HENSOLDT AG

b) LEI
894500686FYLLZD3M624 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000HAG0005

b) Nature of the transaction
Disposal

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
94.7079 EUR 947,079.00 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
94.7079 EUR 947,079.0000 EUR

e) Date of the transaction
17/08/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Name: XETRA
MIC: XETR


18.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

















Language: English
Company: HENSOLDT AG
Willy-Messerschmitt-Str. 3
82024 Taufkirchen
Germany
Internet: www.hensoldt.net
LEI Code: 894500686FYLLZD3M624



 
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106696  18.08.2026 CET/CEST





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13.08.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 HENSOLDT Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 HENSOLDT Hold Jefferies & Company Inc.
03.08.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
03.08.26 HENSOLDT Buy Warburg Research
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Aktien in diesem Artikel

HENSOLDT 93,74 -1,28% HENSOLDT

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