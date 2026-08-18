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WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005

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18.08.2026 14:53:43

EQS-DD: HENSOLDT AG: Reiner Winkler, Verkauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

18.08.2026 / 14:52 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Reiner
Nachname(n): Winkler

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
HENSOLDT AG

b) LEI
894500686FYLLZD3M624 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000HAG0005

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
94,7079 EUR 947.079,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
94,7079 EUR 947.079,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
17.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


18.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: HENSOLDT AG
Willy-Messerschmitt-Str. 3
82024 Taufkirchen
Deutschland
Internet: www.hensoldt.net
LEI Code: 894500686FYLLZD3M624



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




106696  18.08.2026 CET/CEST





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