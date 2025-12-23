EQS-DD: HMS Bergbau AG: Dennis Schwindt, Kauf von 814 Aktien



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



23.12.2025 / 12:30 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Dennis Nachname(n): Schwindt

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

HMS Bergbau AG

b) LEI

5299004BSTX10BXHV941

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0006061104

b) Art des Geschäfts

Kauf von 814 Aktien

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 46,40 EUR 22.643,20 EUR 46,00 EUR 5.244,00 EUR 45,40 EUR 9.080,00 EUR 45,40 EUR 544,80 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 46,0835 EUR 37.512,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

23.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

