HMS BERGBAU Aktie
WKN DE: 606110 / ISIN: DE0006061104
|
23.12.2025 12:30:42
EQS-DD: HMS Bergbau AG: Dennis Schwindt, Kauf von 814 Aktien
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
23.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HMS Bergbau AG
|An der Wuhlheide 232
|12459 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.hms-ag.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
102648 23.12.2025 CET/CEST
