23.12.2025 12:31:40

EQS-DD: HMS Bergbau AG: Jens Moir, Kauf von 600 Aktien




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

23.12.2025 / 12:31 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Jens
Nachname(n): Moir

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
HMS Bergbau AG

b) LEI
5299004BSTX10BXHV941 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
Beschreibung: HMS Bergbau AG Inhaber-Aktien WKN 606110

b) Art des Geschäfts
Kauf von 600 Aktien

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
45,00 EUR 5.130,00 EUR
45,00 EUR 13.500,00 EUR
48,00 EUR 7.440,00 EUR
48,00 EUR 1.488,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
45,9300 EUR 27.558,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
23.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


23.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: HMS Bergbau AG
An der Wuhlheide 232
12459 Berlin
Deutschland
Internet: www.hms-ag.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




102650  23.12.2025 CET/CEST





