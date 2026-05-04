EQS-DD: HOCHTIEF Aktiengesellschaft: Ángel Manuel Muriel Bernal, The shares were awarded by HOCHTIEF Aktiengesellschaft as part of the variable Executive Board compensation (“Long Term ...



Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them



04.05.2026 / 17:53 CET/CEST

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.











1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated



a) Name

Title: First name: Ángel Manuel Last name(s): Muriel Bernal

2. Reason for the notification



a) Position / status

Position: Member of the managing body

b) Initial notification



3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor



a) Name

HOCHTIEF Aktiengesellschaft

b) LEI

529900Y25S8NZIYTT924

4. Details of the transaction(s)



a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type: Share ISIN: DE0006070006

b) Nature of the transaction

The shares were awarded by HOCHTIEF Aktiengesellschaft as part of the variable Executive Board compensation (“Long Term Incentive Plan I”). The net amount (after paying tax) of the “Long Term Incentive Plan I” was transferred into shares from HOCHTIEF Aktiengesellschaft, Essen, with a three-year blocking period.

c) Price(s) and volume(s)

Price(s) Volume(s) 457.20 EUR 241,858.80 EUR

d) Aggregated information

Price Aggregated volume 457.20 EUR 241,858.80 EUR

e) Date of the transaction

04/05/2026; UTC+2

f) Place of the transaction

Outside a trading venue

a) Namea) Position / statusb) Initial notificationa) Nameb) LEIa) Description of the financial instrument, type of instrument, identification codeb) Nature of the transactionc) Price(s) and volume(s)d) Aggregated informatione) Date of the transactionf) Place of the transaction

04.05.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

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