HOCHTIEF Aktie

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WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006

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04.05.2026 17:53:10

EQS-DD: HOCHTIEF Aktiengesellschaft: Christa Andresky, Die Aktien wurden von der HOCHTIEF Aktiengesellschaft als Teil der variablen Vorstandsvergütung ('Long Term Incentive Plan I') übertragen. ...




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

04.05.2026 / 17:52 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Christa
Nachname(n): Andresky

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
HOCHTIEF Aktiengesellschaft

b) LEI
529900Y25S8NZIYTT924 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0006070006

b) Art des Geschäfts
Die Aktien wurden von der HOCHTIEF Aktiengesellschaft als Teil der variablen Vorstandsvergütung ('Long Term Incentive Plan I') übertragen. Der Nettobetrag (nach gezahlten Steuern) des 'Long Term Incentive Plan I' wurde in Aktien der HOCHTIEF Aktiengesellschaft, Essen, mit einer Sperrfrist von 3 Jahren übertragen.

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
457,20 EUR 117.043,20 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
457,20 EUR 117.043,20 EUR

e) Datum des Geschäfts
04.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


04.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: HOCHTIEF Aktiengesellschaft
Alfredstraße 236
45133 Essen
Deutschland
Internet: www.hochtief.de



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




104616  04.05.2026 CET/CEST





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