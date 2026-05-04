HOCHTIEF Aktie
WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006
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04.05.2026 17:53:11
EQS-DD: HOCHTIEF Aktiengesellschaft: Christa Andresky, The shares were awarded by HOCHTIEF Aktiengesellschaft as part of the variable Executive Board compensation (“Long Term Incentive Plan ...
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1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
04.05.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|HOCHTIEF Aktiengesellschaft
|Alfredstraße 236
|45133 Essen
|Germany
|Internet:
|www.hochtief.de
|End of News
|EQS News Service
|
104616 04.05.2026 CET/CEST
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