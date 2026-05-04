HOCHTIEF Aktie
WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006
|
04.05.2026 17:51:11
EQS-DD: HOCHTIEF Aktiengesellschaft: Martina Steffen, Die Aktien wurden von der HOCHTIEF Aktiengesellschaft als Teil der variablen Vorstandsvergütung (LongTerm Incentive Compensation Plan) mit ...
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
04.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HOCHTIEF Aktiengesellschaft
|Alfredstraße 236
|45133 Essen
|Deutschland
|Internet:
|www.hochtief.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
104622 04.05.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HOCHTIEF AG
Analysen zu HOCHTIEF AG
|18.03.26
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
|11.03.26
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
|10.03.26
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
|09.03.26
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
|20.02.26
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
|18.03.26
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
|11.03.26
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
|10.03.26
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
|09.03.26
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
|20.02.26
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
|28.03.25
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.25
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.25
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.11.24
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.24
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.03.26
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
|11.03.26
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
|10.03.26
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
|09.03.26
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
|20.02.26
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|HOCHTIEF AG
|455,00
|-0,44%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt schwächer -- ATX und DAX schlussendlich in Rot -- Asiens Börsen letztlich fester
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten am Montag Verluste. Die Wall Street zeigte sich mit Verlusten. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart nach oben.