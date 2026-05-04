HOCHTIEF Aktie

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WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006

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04.05.2026 17:51:11

EQS-DD: HOCHTIEF Aktiengesellschaft: Martina Steffen, The shares were awarded by HOCHTIEF Aktiengesellschaft as part of the variable Executive Board compensation (Long Term Incentive Compensation ...




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

04.05.2026 / 17:50 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Martina
Last name(s): Steffen

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
HOCHTIEF Aktiengesellschaft

b) LEI
529900Y25S8NZIYTT924 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE0006070006

b) Nature of the transaction
The shares were awarded by HOCHTIEF Aktiengesellschaft as part of the variable Executive Board compensation (Long Term Incentive Compensation Plan) with a three-year blocking period. The transaction was executed via a joint securities account.

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
457.20 EUR 286,664.40 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
457.20 EUR 286,664.40 EUR

e) Date of the transaction
04/05/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Outside a trading venue


04.05.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News















Language: English
Company: HOCHTIEF Aktiengesellschaft
Alfredstraße 236
45133 Essen
Germany
Internet: www.hochtief.de



 
End of News EQS News Service




104622  04.05.2026 CET/CEST





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