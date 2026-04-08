Service, Service, Service. Wir von BNP Paribas Zertifikate sagen "Ja" zu Austria. Sagen Sie "Ja" bei der Wahl für uns als Service-Anbieter des Jahres. -W-

HomeToGo Aktie

HomeToGo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QM3K / ISIN: LU2290523658

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.04.2026 16:45:48

EQS-DD: HomeToGo SE: Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them




HomeToGo SE: Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

08.04.2026 / 16:45 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them
       
1.  Details of the person discharging managerial responsibilities/person closely associated
a) Name Dr. Patrick Andrae
 
2. Reason for the notification
a) Position/status Member of the Management Board
b) Initial notification/Amendment Initial notification
 
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name HomeToGo SE
b) LEI 2221001IK1TS34BCHL37
 
4. Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted
a) Description of the financial instrument, type of instrument Class A Shares
  Identification code LU2290523658
b) Nature of the transaction Acquisition (Shares received as part of long-term incentive program)
c) Price(s) and volume(s) Price(s) Volume(s)
1.255 EUR 377,642
d) Aggregated information  
— Aggregated volume 377,642
— Price 1.255 EUR
e) Date of the transaction 2026-04-01 (UTC + 2)
f) Place of transaction XOFF

08.04.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News















Language: English
Company: HomeToGo SE
9 rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
Luxemburg
Internet: ir.hometogo.de



 
End of News EQS News Service




104312  08.04.2026 CET/CEST





Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu HomeToGo

mehr Nachrichten

Analysen zu HomeToGo

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

HomeToGo 1,22 2,52% HomeToGo

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14
04.04.26 KW 14: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.04.26 März 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Waffenruhe in Nahost wackelt: ATX schwach -- DAX fällt unter 24.000 Punkte -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich klar im Minus. Der deutsche Leitindex verbucht Verluste. Die Börsen in Fernost gaben am Donnerstag nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen