HomeToGo Aktie
WKN DE: A2QM3K / ISIN: LU2290523658
|
17.04.2026 21:00:53
EQS-DD: HomeToGo SE: Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them
|
17.04.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|HomeToGo SE
|9 rue de Bitbourg
|L-1273 Luxembourg
|Luxemburg
|Internet:
|ir.hometogo.de
|End of News
|EQS News Service
|
104406 17.04.2026 CET/CEST
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