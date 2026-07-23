HomeToGo Aktie
WKN DE: A2QM3K / ISIN: LU2290523658
|
23.07.2026 16:00:38
EQS-DD: HomeToGo SE: Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them
|
23.07.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|HomeToGo SE
|9 rue de Bitbourg
|L-1273 Luxembourg
|Luxemburg
|Internet:
|ir.hometogo.de
|LEI Code:
|2221001IK1TS34BCHL37
|End of News
|EQS News Service
|
106158 23.07.2026 CET/CEST
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