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07.09.2026 21:00:33

EQS-DD: HomeToGo SE: Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them




HomeToGo SE: Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

07.09.2026 / 21:00 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





 

Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them
       
1. Details of the person discharging managerial responsibilities/person closely associated
a) Name Dr. Dirk Altenbeck
 
2. Reason for the notification
a) Position/status Deputy Chairman of the Supervisory Board & Chairman of the Audit Committee
b) Initial notification/Amendment Initial notification
 
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction
monitor
a) Name HomeToGo SE
b) LEI 2221001IK1TS34BCHL37
 
4. Details of the transaction(s):
section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted
a) Description of the financial instrument, type of instrument Class A Shares
  Identification code LU2290523658
b) Nature of the transaction Acquisition
c) Price(s) and volume(s) Price(s) Volume(s)
0.90 EUR 4,000
d) Aggregated information  
— Aggregated volume 4,000
— Price 0.90 EUR
e) Date of the transaction 2026-08-27 (UTC + 2)
f) Place of transaction XETA

 

 

 


07.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

















Language: English
Company: HomeToGo SE
9 rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
Luxemburg
Internet: ir.hometogo.de
LEI Code: 2221001IK1TS34BCHL37



 
End of News EQS News Service




106940  07.09.2026 CET/CEST





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