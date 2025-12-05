HUGO BOSS Aktie

HUGO BOSS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7

05.12.2025 15:34:06

EQS-DD: HUGO BOSS AG: Katharina Herzog, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

05.12.2025 / 15:32 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Katharina
Nachname(n): Herzog

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
HUGO BOSS AG

b) LEI
529900LFVU534EBRXD13 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A1PHFF7

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
34,74 EUR 75.559,50 EUR
34,70 EUR 11.277,50 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
34,73 EUR 86.837,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
03.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: Tradegate Exchange
MIC: TGAT


05.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: HUGO BOSS AG
Holy-Allee 3
72555 Metzingen
Deutschland
Internet: www.hugoboss.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




102262  05.12.2025 CET/CEST





Aktien in diesem Artikel

HUGO BOSS AG 35,25 0,37% HUGO BOSS AG

