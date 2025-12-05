EQS-DD: Infineon Technologies AG: Peter Gruber, Sale of the shares received as part of the Annual Success Bonus, also to cover tax and fees



Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them



05.12.2025 / 12:23 CET/CEST

1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated



a) Name

Title: First name: Peter Last name(s): Gruber

2. Reason for the notification



a) Position / status

Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification



3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor



a) Name

Infineon Technologies AG

b) LEI

TSI2PJM6EPETEQ4X1U25

4. Details of the transaction(s)



a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type: Share ISIN: DE0006231004

b) Nature of the transaction

Sale of the shares received as part of the Annual Success Bonus, also to cover tax and fees

c) Price(s) and volume(s)

Price(s) Volume(s) 35.419922 EUR 61,170.21 EUR

d) Aggregated information

Price Aggregated volume 35.419922 EUR 61,170.21 EUR

e) Date of the transaction

03/12/2025; UTC+1

f) Place of the transaction

Name: Xetra MIC: XETR

