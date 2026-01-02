EQS-DD: init innovation in traffic systems SE: Christina Bardusch-Haupt, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



02.01.2026 / 10:11 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Christina Nachname(n): Bardusch-Haupt

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Dr. Vorname: Johannes Nachname(n): Haupt Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

init innovation in traffic systems SE

b) LEI

391200ZOAI9BOLGC1D37

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005759807

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 49,1000 EUR 11.587,60 EUR 49,2000 EUR 4.920,00 EUR 49,3000 EUR 16.416,90 EUR 49,4000 EUR 15.956,20 EUR 49,5000 EUR 2.029,50 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 49,2838 EUR 50.910,2000 EUR

e) Datum des Geschäfts

10.09.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR

