init innovation in traffic systems Aktie
WKN: 575980 / ISIN: DE0005759807
|
18.09.2026 13:03:59
EQS-DD: init innovation in traffic systems SE: Dr. Johannes Haupt, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
18.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|init innovation in traffic systems SE
|Käppelestraße 4-10
|76131 Karlsruhe
|Deutschland
|Internet:
|www.initse.com
|LEI Code:
|391200ZOAI9BOLGC1D37
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
107130 18.09.2026 CET/CEST
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