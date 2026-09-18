init innovation in traffic systems Aktie

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WKN: 575980 / ISIN: DE0005759807

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18.09.2026 13:03:59

EQS-DD: init innovation in traffic systems SE: Dr. Johannes Haupt, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

18.09.2026 / 13:03 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Dr.
Vorname: Johannes
Nachname(n): Haupt

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
init innovation in traffic systems SE

b) LEI
391200ZOAI9BOLGC1D37 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005759807

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
43,0000 EUR 98.900,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
43,0000 EUR 98.900,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
16.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Stuttgart
MIC: XSTU


18.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: init innovation in traffic systems SE
Käppelestraße 4-10
76131 Karlsruhe
Deutschland
Internet: www.initse.com
LEI Code: 391200ZOAI9BOLGC1D37



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




107130  18.09.2026 CET/CEST



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