

Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them



27.11.2026 / 14:03 CET/CEST

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.











1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated



a) Name

Title: First name: Alexandra Last name(s): Mauritz

2. Reason for the notification



a) Position / status

Person closely associated with: Title: Dr. First name: Peter Last name(s): Mauritz Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification



3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor



a) Name

Innok Robotics Group AG

b) LEI

391200XAR9J8XKA2S009

4. Details of the transaction(s)



a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type: Share ISIN: DE000A3EVV13

b) Nature of the transaction

Acquisition of 55,545 shares as part of a capital increase through contributions in kind at an issue price of EUR 1.00 per share

c) Price(s) and volume(s)

Price(s) Volume(s) not numberable not numberable

d) Aggregated information

Price Aggregated volume not numberable not numberable

e) Date of the transaction

24/11/2026; UTC+1

f) Place of the transaction

Outside a trading venue

a) Namea) Position / statusb) Initial notificationa) Nameb) LEIa) Description of the financial instrument, type of instrument, identification codeb) Nature of the transactionc) Price(s) and volume(s)d) Aggregated informatione) Date of the transactionf) Place of the transaction

27.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

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