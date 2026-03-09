innoscripta Aktie

innoscripta für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40QVM / ISIN: DE000A40QVM8

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.03.2026 16:03:13

EQS-DD: innoscripta SE: Hohenester Beteiligungs-UG (haftungsbeschränkt), buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

09.03.2026 / 16:01 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Name and legal form: Hohenester Beteiligungs-UG (haftungsbeschränkt)

2. Reason for the notification

a) Position / status
Person closely associated with:
Title:
First name: Michael Georg
Last name(s): Hohenester
Position: Member of the managing body

b) Amendment
Correction of the place of the transaction

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
innoscripta SE

b) LEI
894500BA6B025ZEF0T83 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000A40QVM8

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
70.00 EUR 5,523,000.00 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
70.00 EUR 5,523,000.00 EUR

e) Date of the transaction
02/03/2026; UTC+1

f) Place of the transaction
Outside a trading venue


09.03.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News















Language: English
Company: innoscripta SE
Arnulfstraße 60
80335 München
Germany
Internet: https://www.innoscripta.com



 
End of News EQS News Service




103566  09.03.2026 CET/CEST





Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu innoscripta SE Inhaber-Akt

mehr Nachrichten

Analysen zu innoscripta SE Inhaber-Akt

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

innoscripta SE Inhaber-Akt 74,30 -4,38% innoscripta SE Inhaber-Akt

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:29 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10
08.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 10: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen