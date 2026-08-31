innoscripta Aktie
WKN DE: A40QVM / ISIN: DE000A40QVM8
|
31.08.2026 08:47:03
EQS-DD: innoscripta SE: Hohenester Beteiligungs-UG (haftungsbeschränkt), buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
31.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|innoscripta SE
|Bahnhofstraße 17
|82327 Tutzing
|Germany
|Internet:
|https://www.innoscripta.com
|LEI Code:
|894500BA6B025ZEF0T83
|End of News
|EQS News Service
|
106826 31.08.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu innoscripta SE Inhaber-Akt
|
08:47
|EQS-DD: innoscripta SE: Hohenester Beteiligungs-UG (haftungsbeschränkt), buy (EQS Group)
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08:47
|EQS-DD: innoscripta SE: Hohenester Beteiligungs-UG (haftungsbeschränkt), Kauf (EQS Group)
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25.08.26
|EQS-News: innoscripta SE: Erfolgreiches erstes Halbjahr 2026 (EQS Group)
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25.08.26
|EQS-News: innoscripta SE: Successful First Half of 2026 (EQS Group)
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12.08.26
|EQS-News: innoscripta SE: erfolgreicher US-Markteintritt – Clusterix eignet sich für neue IRS-Dokumentationsanforderungen nach Form 6765 (EQS Group)
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12.08.26
|EQS-News: innoscripta SE: Successful US Market Entry – Clusterix Addresses New IRS Documentation Requirements under Form 6765 (EQS Group)
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29.07.26
|EQS-News: innoscripta SE startet Expansion nach Großbritannien (EQS Group)
|
29.07.26
|EQS-News: innoscripta SE Launches Expansion into the United Kingdom (EQS Group)
Analysen zu innoscripta SE Inhaber-Akt
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Aktien in diesem Artikel
|innoscripta SE Inhaber-Akt
|83,20
|9,19%
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