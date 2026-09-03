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WKN DE: A40QVM / ISIN: DE000A40QVM8

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03.09.2026 08:30:46

EQS-DD: innoscripta SE: Hohenester Beteiligungs-UG (haftungsbeschränkt), buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

03.09.2026 / 08:30 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Name and legal form: Hohenester Beteiligungs-UG (haftungsbeschränkt)

2. Reason for the notification

a) Position / status
Person closely associated with:
Title:
First name: Michael Georg
Last name(s): Hohenester
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
innoscripta SE

b) LEI
894500BA6B025ZEF0T83 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000A40QVM8

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
81.25 EUR 812,500.00 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
81.25 EUR 812,500.00 EUR

e) Date of the transaction
31/08/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Outside a trading venue


03.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

















Language: English
Company: innoscripta SE
Bahnhofstraße 17
82327 Tutzing
Germany
Internet: https://www.innoscripta.com
LEI Code: 894500BA6B025ZEF0T83



 
End of News EQS News Service




106858  03.09.2026 CET/CEST





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