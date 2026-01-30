innoscripta Aktie

WKN DE: A40QVM / ISIN: DE000A40QVM8

30.01.2026 17:11:14

EQS-DD: innoscripta SE: Hohenester Beteiligungs-UG (haftungsbeschränkt), Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

30.01.2026 / 17:09 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Hohenester Beteiligungs-UG (haftungsbeschränkt)

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Michael Georg
Nachname(n): Hohenester
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
innoscripta SE

b) LEI
894500BA6B025ZEF0T83 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A40QVM8

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
111,20 EUR 111.200,00 EUR
54,8205128 EUR 213.800,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
66,3265 EUR 325.000,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
27.01.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


30.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: innoscripta SE
Arnulfstraße 60
80335 München
Deutschland
Internet: https://www.innoscripta.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




103058  30.01.2026 CET/CEST





