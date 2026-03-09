innoscripta Aktie

innoscripta

WKN DE: A40QVM / ISIN: DE000A40QVM8

09.03.2026 16:03:13

EQS-DD: innoscripta SE: Hohenester Beteiligungs-UG (haftungsbeschränkt), Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

09.03.2026 / 16:01 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Hohenester Beteiligungs-UG (haftungsbeschränkt)

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Michael Georg
Nachname(n): Hohenester
Position: Vorstand

b) Berichtigung
Korrektur des Orts des Geschäfts

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
innoscripta SE

b) LEI
894500BA6B025ZEF0T83 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A40QVM8

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
70,00 EUR 5.523.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
70,00 EUR 5.523.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
02.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


09.03.2026 CET/CEST
EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: innoscripta SE
Arnulfstraße 60
80335 München
Deutschland
Internet: https://www.innoscripta.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




103566  09.03.2026 CET/CEST





Nachrichten zu innoscripta SE Inhaber-Akt

Analysen zu innoscripta SE Inhaber-Akt


