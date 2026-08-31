innoscripta Aktie
WKN DE: A40QVM / ISIN: DE000A40QVM8
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31.08.2026 08:47:03
EQS-DD: innoscripta SE: Hohenester Beteiligungs-UG (haftungsbeschränkt), Kauf
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
31.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|innoscripta SE
|Bahnhofstraße 17
|82327 Tutzing
|Deutschland
|Internet:
|https://www.innoscripta.com
|LEI Code:
|894500BA6B025ZEF0T83
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
106826 31.08.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu innoscripta SE Inhaber-Akt
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08:47
|EQS-DD: innoscripta SE: Hohenester Beteiligungs-UG (haftungsbeschränkt), buy (EQS Group)
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08:47
|EQS-DD: innoscripta SE: Hohenester Beteiligungs-UG (haftungsbeschränkt), Kauf (EQS Group)
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|EQS-News: innoscripta SE: Erfolgreiches erstes Halbjahr 2026 (EQS Group)
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25.08.26
|EQS-News: innoscripta SE: Successful First Half of 2026 (EQS Group)
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12.08.26
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12.08.26
|EQS-News: innoscripta SE: Successful US Market Entry – Clusterix Addresses New IRS Documentation Requirements under Form 6765 (EQS Group)
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29.07.26
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29.07.26
|EQS-News: innoscripta SE Launches Expansion into the United Kingdom (EQS Group)
Analysen zu innoscripta SE Inhaber-Akt
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