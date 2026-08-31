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WKN DE: A40QVM / ISIN: DE000A40QVM8

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31.08.2026 08:47:03

EQS-DD: innoscripta SE: Hohenester Beteiligungs-UG (haftungsbeschränkt), Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

31.08.2026 / 08:46 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Hohenester Beteiligungs-UG (haftungsbeschränkt)

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Michael Georg
Nachname(n): Hohenester
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
innoscripta SE

b) LEI
894500BA6B025ZEF0T83 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A40QVM8

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
73,90 EUR 739.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
73,90 EUR 739.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
26.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


31.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: innoscripta SE
Bahnhofstraße 17
82327 Tutzing
Deutschland
Internet: https://www.innoscripta.com
LEI Code: 894500BA6B025ZEF0T83



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




106826  31.08.2026 CET/CEST





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