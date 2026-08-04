EQS-DD: InnoTec TSS AG: GLI Beteiligungsgesellschaft mbH, Erwerb im Rahmen des von der GLI Beteiligungsgesellschaft mbH (“GLI“) und der Grondbach GmbH (“Grondbach“) am 14.07.2026 ...



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



04.08.2026 / 15:50 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: GLI Beteiligungsgesellschaft mbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Dr. Vorname: Gerson Nachname(n): Link Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

InnoTec TSS AG

b) LEI

391200OUIDGMRWPH1L32

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005405104

b) Art des Geschäfts

Erwerb im Rahmen des von der GLI Beteiligungsgesellschaft mbH (“GLI“) und der Grondbach GmbH (“Grondbach“) am 14.07.2026 veröffentlichten Pflichtangebots. Die eingelieferten Aktien wer-den hälftig von GLI und Grondbach erworben, bei ungerader Stückzahl erhält Grondbach eine Aktie mehr (“Verteilschlüssel“). Diese Meldung betrifft den auf GLI entfallenden meldepflichtigen und noch nicht gemeldeten Anteil, bezogen auf den Meldestichtag 03.08.2026, 18:00 MESZ, der am 04.08.2026 veröffentlichten Meldung nach § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpÜG.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 7,57 EUR 105.836,17 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 7,57 EUR 105.836,17 EUR

e) Datum des Geschäfts

03.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

04.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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