Instone Real Estate Group Aktie

Instone Real Estate Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2NBX8 / ISIN: DE000A2NBX80

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18.09.2026 15:05:55

EQS-DD: Instone Real Estate Group SE: David Dreyfus, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

18.09.2026 / 15:05 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: David
Last name(s): Dreyfus

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Instone Real Estate Group SE

b) LEI
391200DINUIRPDZQHX03 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000A2NBX80

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
6.20 EUR 4,991.00 EUR
6.22 EUR 13,236.16 EUR
6.22 EUR 1,816.24 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
6.2150 EUR 20,043.4000 EUR

e) Date of the transaction
17/09/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Name: Xetra
MIC: XETR


18.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

















Language: English
Company: Instone Real Estate Group SE
Grugaplatz 2-4
45131 Essen
Germany
Internet: www.instone.de
LEI Code: 391200DINUIRPDZQHX03



 
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107120  18.09.2026 CET/CEST





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28.10.24 Instone Real Estate Group Buy Baader Bank
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Aktien in diesem Artikel

Instone Real Estate Group AG 6,00 -0,66% Instone Real Estate Group AG

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