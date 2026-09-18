Instone Real Estate Group Aktie
WKN DE: A2NBX8 / ISIN: DE000A2NBX80
|
18.09.2026 15:05:55
EQS-DD: Instone Real Estate Group SE: David Dreyfus, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
18.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Instone Real Estate Group SE
|Grugaplatz 2-4
|45131 Essen
|Germany
|Internet:
|www.instone.de
|LEI Code:
|391200DINUIRPDZQHX03
|End of News
|EQS News Service
|
107120 18.09.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Instone Real Estate Group AG
Analysen zu Instone Real Estate Group AG
|01.12.25
|Instone Real Estate Group Hold
|Deutsche Bank AG
|08.11.24
|Instone Real Estate Group Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.24
|Instone Real Estate Group Buy
|Baader Bank
|28.10.24
|Instone Real Estate Group Buy
|Baader Bank
|01.12.25
|Instone Real Estate Group Hold
|Deutsche Bank AG
|08.11.24
|Instone Real Estate Group Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.24
|Instone Real Estate Group Buy
|Baader Bank
|28.10.24
|Instone Real Estate Group Buy
|Baader Bank
|08.11.24
|Instone Real Estate Group Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.24
|Instone Real Estate Group Buy
|Baader Bank
|28.10.24
|Instone Real Estate Group Buy
|Baader Bank
|01.12.25
|Instone Real Estate Group Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Instone Real Estate Group AG
|6,00
|-0,66%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX mit deutlichen Verlusten -- US-Börsen im Minus erwartet -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben am Freitag nach. Die Wall Street dürfte tiefer starten. Vor dem Wochenende zeigten sich die Märkte in Fernost noch einmal gut behauptet.