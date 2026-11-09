Instone Real Estate Group Aktie

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WKN DE: A2NBX8 / ISIN: DE000A2NBX80

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09.11.2026 15:43:49

EQS-DD: Instone Real Estate Group SE: Stefan Brendgen, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

09.11.2026 / 15:43 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Stefan
Last name(s): Brendgen

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Instone Real Estate Group SE

b) LEI
391200DINUIRPDZQHX03 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000A2NBX80

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
5.627100 EUR 28,135.50 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
5.6271 EUR 28,135.5000 EUR

e) Date of the transaction
05/11/2026; UTC+1

f) Place of the transaction
Name: Xetra
MIC: XETR


09.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

















Language: English
Company: Instone Real Estate Group SE
Grugaplatz 2-4
45131 Essen
Germany
Internet: www.instone.de
LEI Code: 391200DINUIRPDZQHX03



 
End of News EQS News Service




107860  09.11.2026 CET/CEST





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