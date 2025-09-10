EQS-DD: Intershop Communications AG: Petra Stappenbeck, Gewährung von 6.500 Bezugsrechten im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



10.09.2025 / 11:10 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Petra Nachname(n): Stappenbeck

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Intershop Communications AG

b) LEI

5299009E3J3ZK6P0GX20

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie Beschreibung: Bezugsrecht ISIN DE000A40ZVR8

b) Art des Geschäfts

Gewährung von 6.500 Bezugsrechten im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 0,00 EUR 0,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 0,00 EUR 0,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

10.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

