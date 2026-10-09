JDC Group Aktie

JDC Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B9N3 / ISIN: DE000A0B9N37

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09.10.2026 09:39:45

EQS-DD: JDC Group AG: Grace Beteiligungs GmbH, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

09.10.2026 / 09:39 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Name and legal form: Grace Beteiligungs GmbH

2. Reason for the notification

a) Position / status
Person closely associated with:
Title: Dr.
First name: Sebastian
Last name(s): Grabmaier
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
JDC Group AG

b) LEI
391200HVYXFJ2R1BIN92 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000A0B9N37

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
16.87 EUR 33,740.00 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
16.8700 EUR 33,740.0000 EUR

e) Date of the transaction
08/10/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Name: XETRA
MIC: XETR


09.10.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

















Language: English
Company: JDC Group AG
Söhnleinstraße 8
65201 Wiesbaden
Germany
Internet: http://www.jdcgroup.de
LEI Code: 391200HVYXFJ2R1BIN92



 
End of News EQS News Service




107446  09.10.2026 CET/CEST





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