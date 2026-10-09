JDC Group Aktie
WKN: A0B9N3 / ISIN: DE000A0B9N37
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09.10.2026 09:41:37
EQS-DD: JDC Group AG: Grace Beteiligungs GmbH, buy
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1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
09.10.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|JDC Group AG
|Söhnleinstraße 8
|65201 Wiesbaden
|Germany
|Internet:
|http://www.jdcgroup.de
|LEI Code:
|391200HVYXFJ2R1BIN92
|End of News
|EQS News Service
|
107448 09.10.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu JDC Group AG
|
09:41
|EQS-DD: JDC Group AG: Grace Beteiligungs GmbH, buy (EQS Group)
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09:41
|EQS-DD: JDC Group AG: Grace Beteiligungs GmbH, Kauf (EQS Group)
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09:39
|EQS-DD: JDC Group AG: Grace Beteiligungs GmbH, buy (EQS Group)
|
09:39
|EQS-DD: JDC Group AG: Grace Beteiligungs GmbH, Kauf (EQS Group)
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09:34
|EQS-DD: JDC Group AG: Grace Beteiligungs GmbH, buy (EQS Group)
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09:34
|EQS-DD: JDC Group AG: Grace Beteiligungs GmbH, Kauf (EQS Group)
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08.10.26
|EQS-DD: JDC Group AG: Dr. Ramona Evens, buy (EQS Group)
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08.10.26
|EQS-DD: JDC Group AG: Dr. Ramona Evens, Kauf (EQS Group)
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Aktien in diesem Artikel
|JDC Group AG
|17,40
|3,88%
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