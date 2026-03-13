JDC Group Aktie
WKN: A0B9N3 / ISIN: DE000A0B9N37
|
13.03.2026 11:59:08
EQS-DD: JDC Group AG: Grace Beteiligungs GmbH, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
13.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|JDC Group AG
|Söhnleinstraße 8
|65201 Wiesbaden
|Deutschland
|Internet:
|http://www.jdcgroup.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
103684 13.03.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu JDC Group AG
|
11:59
|EQS-DD: JDC Group AG: Grace Beteiligungs GmbH, buy (EQS Group)
|
11:59
|EQS-DD: JDC Group AG: Grace Beteiligungs GmbH, Kauf (EQS Group)
|
11:56
|EQS-DD: JDC Group AG: Grace Beteiligungs GmbH, Kauf (EQS Group)
|
11:56
|EQS-DD: JDC Group AG: Grace Beteiligungs GmbH, buy (EQS Group)
|
11.03.26
|EQS-DD: JDC Group AG: Aragon Holding GmbH, buy (EQS Group)
|
11.03.26
|EQS-DD: JDC Group AG: Aragon Holding GmbH, Kauf (EQS Group)
|
11.03.26
|EQS-News: JDC Group’s EBITDA in 2025 increases by 36 percent (adjusted: 47 percent) following a historically strong fourth quarter. (EQS Group)
|
11.03.26
|EQS-News: EBITDA der JDC Group steigt in 2025 um 36 Prozent (bereinigt 47 Prozent) nach historisch starkem viertem Quartal. (EQS Group)