Jungheinrich Aktie
WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934
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28.09.2026 10:41:39
EQS-DD: Jungheinrich AG: Andreas Umbach, Aktienkauf über Gemeinschaftsdepot mit Frau Karen Heather Umbach (Ehefrau)
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
28.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Jungheinrich Aktiengesellschaft
|Friedrich-Ebert-Damm 129
|22047 Hamburg
|Deutschland
|Internet:
|www.jungheinrich.com
|LEI Code:
|529900PHZORTU6FSXE73
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
107250 28.09.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Jungheinrich AG
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10:41
|EQS-DD: Jungheinrich AG: Andreas Umbach, Aktienkauf über Gemeinschaftsdepot mit Frau Karen Heather Umbach (Ehefrau) (EQS Group)
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10:41
|EQS-DD: Jungheinrich AG: Andreas Umbach, Purchase of shares via a joint account with Karen Heather Umbach (wife) (EQS Group)
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Merrill Lynch & Co., Inc.
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