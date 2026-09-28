Jungheinrich Aktie

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WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934

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28.09.2026 10:41:39

EQS-DD: Jungheinrich AG: Andreas Umbach, Aktienkauf über Gemeinschaftsdepot mit Frau Karen Heather Umbach (Ehefrau)




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

28.09.2026 / 10:40 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Andreas
Nachname(n): Umbach

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Jungheinrich Aktiengesellschaft

b) LEI
529900PHZORTU6FSXE73 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0006219934

b) Art des Geschäfts
Aktienkauf über Gemeinschaftsdepot mit Frau Karen Heather Umbach (Ehefrau)

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
25,22 EUR 50.440,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
25,22 EUR 50.440,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
22.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Xetra
MIC: XETR


28.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Jungheinrich Aktiengesellschaft
Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg
Deutschland
Internet: www.jungheinrich.com
LEI Code: 529900PHZORTU6FSXE73



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




107250  28.09.2026 CET/CEST





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