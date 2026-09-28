Jungheinrich Aktie

Jungheinrich für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934

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28.09.2026 10:41:39

EQS-DD: Jungheinrich AG: Andreas Umbach, Purchase of shares via a joint account with Karen Heather Umbach (wife)




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

28.09.2026 / 10:40 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Andreas
Last name(s): Umbach

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Jungheinrich Aktiengesellschaft

b) LEI
529900PHZORTU6FSXE73 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE0006219934

b) Nature of the transaction
Purchase of shares via a joint account with Karen Heather Umbach (wife)

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
25.22 EUR 50,440.00 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
25.22 EUR 50,440.00 EUR

e) Date of the transaction
22/09/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Name: Xetra
MIC: XETR


28.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

















Language: English
Company: Jungheinrich Aktiengesellschaft
Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg
Germany
Internet: www.jungheinrich.com
LEI Code: 529900PHZORTU6FSXE73



 
End of News EQS News Service




107250  28.09.2026 CET/CEST





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