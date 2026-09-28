Jungheinrich Aktie
WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934
|
28.09.2026 10:41:39
EQS-DD: Jungheinrich AG: Andreas Umbach, Purchase of shares via a joint account with Karen Heather Umbach (wife)
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
28.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Jungheinrich Aktiengesellschaft
|Friedrich-Ebert-Damm 129
|22047 Hamburg
|Germany
|Internet:
|www.jungheinrich.com
|LEI Code:
|529900PHZORTU6FSXE73
|End of News
|EQS News Service
|
107250 28.09.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Jungheinrich AG
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10:41
|EQS-DD: Jungheinrich AG: Andreas Umbach, Aktienkauf über Gemeinschaftsdepot mit Frau Karen Heather Umbach (Ehefrau) (EQS Group)
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10:41
|EQS-DD: Jungheinrich AG: Andreas Umbach, Purchase of shares via a joint account with Karen Heather Umbach (wife) (EQS Group)
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|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX sackt mittags ab (finanzen.at)
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11.09.26
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10.09.26
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10.09.26
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|11.08.26
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|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|11.08.26
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|11.08.26
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.11.24
|Jungheinrich Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
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