K+S Aktie
WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888
|
16.11.2026 13:12:49
EQS-DD: K+S Aktiengesellschaft: Dr. Jens Christian Keuthen, buy
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1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
16.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|K+S Aktiengesellschaft
|Bertha-von-Suttner-Str. 7
|34131 Kassel
|Germany
|Internet:
|www.k-plus-s.com
|LEI Code:
|529900YURAYD4IJX2J91
|End of News
|EQS News Service
|
108006 16.11.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu K+S AG
Analysen zu K+S AG
|11.11.26
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.26
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|01.12.25
|K+S Buy
|Warburg Research
|12.11.25
|K+S Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|K+S Buy
|Warburg Research
|11.11.26
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|K+S Equal Weight
|Barclays Capital
|12.08.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|K+S AG
|12,91
|1,10%
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