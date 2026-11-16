K+S Aktie

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WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888

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16.11.2026 13:12:49

EQS-DD: K+S Aktiengesellschaft: Dr. Jens Christian Keuthen, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

16.11.2026 / 13:12 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title: Dr.
First name: Jens Christian
Last name(s): Keuthen

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
K+S Aktiengesellschaft

b) LEI
529900YURAYD4IJX2J91 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000KSAG888

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
12.76 EUR 102,080.00 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
12.76 EUR 102,080.00 EUR

e) Date of the transaction
16/11/2026; UTC+1

f) Place of the transaction
Name: XETRA
MIC: XETR


16.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

















Language: English
Company: K+S Aktiengesellschaft
Bertha-von-Suttner-Str. 7
34131 Kassel
Germany
Internet: www.k-plus-s.com
LEI Code: 529900YURAYD4IJX2J91



 
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108006  16.11.2026 CET/CEST





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10.11.26 K+S Underperform Jefferies & Company Inc.
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K+S AG 12,91 1,10% K+S AG

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