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WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888

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16.06.2026 15:48:01

EQS-DD: K+S Aktiengesellschaft: Dr. Jens Christian Keuthen, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

16.06.2026 / 15:47 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Dr.
Vorname: Jens Christian
Nachname(n): Keuthen

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
K+S Aktiengesellschaft

b) LEI
529900YURAYD4IJX2J91 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000KSAG888

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
13,50 EUR 62.100,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
13,50 EUR 62.100,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
16.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


16.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: K+S Aktiengesellschaft
Bertha-von-Suttner-Str. 7
34131 Kassel
Deutschland
Internet: www.k-plus-s.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




105564  16.06.2026 CET/CEST





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